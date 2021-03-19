Байден испугается и откажется: в Совфеде оценили перспективы диалога глав России и США

Российский президент Владимир Путин является сильным, уверенным в себе человеком, который не позволяет себе политического хамства, в отличие от главы США Джо Байдена. Об этом в комментарии «Звезде» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Наш президент верен в себе, это сильный, уверенный в себе человек, абсолютно уважительно относящийся ко всем, даже противникам, не позволяет себе никакого политического хамства в отличие от господина Байдена <… > Который (Путин – прим. ред.) призвал к открытому диалогу, причем в прямом эфире, под камерами. Он этого не боится, а этого не боится человек, который всегда говорит правду», - указал Джабаров.

По его мнению, хозяин Овального кабинета откажется провести в прямом эфире разговор с Путиным.

« Я думаю, что Байден испугается пойти на такой разговор. Вчера он сделал вид, что не расслышал этого предложения нашего президента», - отметил член Совета Федерации.

Джабаров выразил уверенность, что своей реакцией на произошедшее российский президент завоевал еще большую популярность и уважении во всем мире, тогда как американский лидер, напротив, своим поведением сыграл на понижение авторитета, в том числе в США.

Накануне глава России ответил на оскорбительное заявление Джо Байдена в свой адрес, напомнив, что сначала стоит посмотреть в зеркало на самого себя, а затем оценивать других людей.