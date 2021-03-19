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Танки, пехота, огонь артиллерии: в Кузбассе завершился этап масштабных антитеррористических учений

Андрей Аркадьев
10:33 19.03.2021
В практических действиях было задействовано свыше 150 единиц бронетехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Кузбассе завершился этап масштабных учений по противодействию терроризму. Руководил маневрами командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Розыгрыш эпизода состоялся на полигоне под Кемеровом. По замыслу учений, средства воздушной разведки обнаружили в лесу лагерь террористов. Военнослужащие приступили к проведению контртеррористической операции по блокированию и уничтожению бандгрупп.

В практических действиях было задействовано свыше 150 единиц бронетехники, включая танки, модернизированные боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки. Во время учений военнослужащие использовали опыт современных вооруженных конфликтов.

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