Момент столкновения поезда с грузовиком в Калифорнии попал на видео
Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
© Видео: KPIX CBS San Francisco Bay Area, Facebook © Фото: KPIX CBS San Francisco Bay Area, Facebook
В Окленде (штат Калифорния) поезд протаранил застрявший на железнодорожных путях грузовой автомобиль.
На опубликованных кадрах видно, как поезд на полной скорости наезжает на грузовик, который тут же взрывается. Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Водитель грузового автомобиля успел выпрыгнуть. Об этом сообщает телеканал ABC.