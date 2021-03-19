В стране и мире Момент столкновения поезда с грузовиком в Калифорнии попал на видео Алена Миронова Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. © Видео: KPIX CBS San Francisco Bay Area, Facebook © Фото: KPIX CBS San Francisco Bay Area, Facebook Читайте нас на: В Окленде (штат Калифорния) поезд протаранил застрявший на железнодорожных путях грузовой автомобиль. На опубликованных кадрах видно, как поезд на полной скорости наезжает на грузовик, который тут же взрывается. Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Водитель грузового автомобиля успел выпрыгнуть. Об этом сообщает телеканал ABC. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика