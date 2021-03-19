«Запечатали» небо: как «Панцирь-С1» и С-400 «Триумф» обороняют авиабазу Хмеймим

Российским военным в сирийском Хмеймиме удалось создать уникальную оборонительную схему. Комплексы ПВО самых разных типов объединены в единую информационную систему, которая позволяет защитить район со всех направлений.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» - страж ближней воздушной зоны авиабазы. Все, что в этот момент высвечивается на экране радара - это оперативная обстановка вокруг самой мощной на Ближнем Востоке авиагруппировки.

Засечь цель, мгновенно вычислить ее параметры, тип, скорость, высоту и направление полета - это не просто отработка полного автоматизма действий. В Сирии - это тренировки в условиях круглосуточного боевого дежурства.

«Сегодня моделировали ситуацию, когда в случае внезапного обнаружения средствами радиолокационной разведки были обнаружены беспилотные летательные аппараты с подвешенной бомбовой нагрузкой. Расчеты справились грамотно, цели были вовремя обнаружены, замечены, захвачены на сопровождение и уничтожены средствами огневого поражения», - рассказал командир ракетно-артиллеристского дивизиона Андрей Халаев.

«Панцирь-С1» способен засечь и уничтожить практически все летающие объекты - самолеты, вертолеты, низколетящие крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. В Сирии расчетам ПВО пришлось столкнуться с совершенно новыми видами целей - самодельные дроны с подвешенными бомбами. Аппараты кустарно сделанные, но крайне опасные. Однако и с ними полтора года назад «Панцири» показали свою 100%-ю надежность.

Авиабазу Хмеймим защищает многоуровневая система ПВО. На одном из них - зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Заступив на боевое дежурство в Сирии, они фактически запечатали воздушное пространство в радиусе 400 километров вокруг Хмеймима. Ракеты, которые находятся в этих пусковых установках, способны сбивать даже маневрирующие блоки баллистических ракет.

«В рамках работы сейчас расчет ведет поиск и обнаружение целей в ответственном секторе на предмет приближения их к государственной границе сирийской арабской республики», - отметил командир зенитного ракетного дивизиона Александр Скидан.

Для террористов всех мастей Хмеймим всегда был одной из важнейших целей. По сути именно здесь началось освобождение республики. Авиация ВКС России наносила точечные удары по скоплениям террористов и обеспечивала продвижение сирийской армии.