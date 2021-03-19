В стране и мире Помпео посчитал слова Байдена о Путине «обзывательством» Анна Берестовая Бывший госсекретарь заявил, что президент США занимается только риторикой. © Фото: Erin Scott - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Экс-глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что существуют более удачные способы действия в интересах Америки, чем раскидывание «обзывательствами». Таким образом бывший госсекретарь прокомментировал слова действующего американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине. «Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех», - подметил он в эфире Fox News. Ранее Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент Соединенных Штатов спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика