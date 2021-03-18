Вирусолог рассказал об опасности гриппа для переболевших COVID-19

Если человек уже переболел COVID-19, к тому же в тяжелой форме, однако затем заразился гриппом, то каким образом это обстоятельство может повлиять на его здоровье, спрогнозировать никто заранее не сможет.

Как рассказал вирусолог и академик РАН Виталий Зверев, любое заболевание, даже если это обычная корь, для человека после коронавируса будет переноситься гораздо тяжелее, так всегда бывает.

«Так бывает всегда. После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая», - цитирует научного руководителя НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова радио Sputnik.

По словам специалиста, люди, привитые от гриппа, перенесут заболевание легче. Он подчеркнул, что вакцина от гриппа, конечно, не дает стопроцентной защиты от болезни. Однако нужно учитывать, что до пандемии коронавируса ни один человек, привитый от гриппа, от него не умер.