В ЛНР заявили об обстреле четырех населенных пунктов

За минувшие сутки украинская армия вновь нанесла удары по самопровозглашенной Луганской республике. Как заявили в Народной милиции ЛНР, было нанесено сразу пять ударов, учитывая то, до этого 15 и 16 марта силы ВСУ вообще не нарушали перемирия.

В Луганске сообщили, что украинские военные стреляли по ЛНР из артиллерийских орудий калибром от 82 до 120 миллиметров, а также гранатометов и стрелкового оружия. Под удары попали населенные пункты Донецкий, Лозовое, Калиновка и Нижнее Лозовое.

В конце июля 2020 на Донбассе было объявлено перемирие, однако продержалось оно только полгода. К началу марта обстрелы участились настолько, что стороны конфликта были уже не в состоянии не обращать на них внимания.