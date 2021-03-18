Ледокол и буксиры Ленинградской военно-морской базы помогут спасти Петербург от наводнения

Ледокол и буксиры Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России выйдут из Кронштадта в Финский залив и начнут обколку льда, чтобы спасти Санкт-Петербург от наводнения. За ходом операции следит корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Ледокол «Буран» - один из важнейших участников операции по освобождению Финского залива ото льда. Это вспомогательное судно обеспечения без преувеличения можно назвать ветераном Ленинградской военно-морской базы.

«Его построили в 1966 году, но, несмотря на свой преклонный возраст, он по-прежнему в строю и отлично справляется со своими задачами. Мы выйдем на нем на большой Кронштадтский рейд, там, где проходит фарватер, через который курсируют десятки гражданских судов и военных кораблей. По сути, будем прокладывать путь через морские ворота Петербурга», - рассказал Роман.

Военные метеорологи оценили ледовую обстановку в акватории на 10 баллов. Это значит, что вся поверхность покрыта льдом.

«Как нам рассказал капитан "Бурана" Егор Гаврилов, в некоторых местах лед тяжелый. Из-за перепадов температур образовались торосы, и ледовые поля представляют собой слоеный пирог из огромных обломков льда, пробиться через которые крайне сложно. Скорость ледохода падает до 2 узлов», - поделился корреспондент.

Известно, что средняя скорость движения ледохода составляет 8 узлов - примерно 15 километров в час. Однако в случае возникновения торосов ледокол даже застревает. Приходится сдавать назад и фактически таранить лед.

Рейды в Финском заливе могут продолжаться до 20-30 часов. Такой рейд был до острова Гогланд - границы Финляндии и Эстонии. В этом напряженном графике «Буран» и буксиры Ленинградской военно-морской базы будут работать до начала апреля. Вернутся к своим обязанностям они уже следующей зимой.