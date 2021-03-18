Олений остров в Шотландии уйдет с молотка по цене «однушки» в Москве

Владельцы известного в Шотландии острова под названием Эйлин-эн-Фейд, он же - Олений остров, выставили его на продажу по средней цене гаража в перспективном лондонском районе Баттерси или однокомнатной квартиры в Москве.

Объект, площадь которого составляет 4,5 гектара, будет продан 26 марта по цене 80 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Олений остров расположен на западном побережье Шотландии в водах озера Лох-Мойдарт. Многие годы он, весь покрытый лесом, был в собственности шотландского клана Рэнальда. Ближайший город к природному заповеднику находится в 72 км от острова, в связи с чем Эйлин-эн-Фейд представляет собой хорошую и выгодную покупку для любителей уединится от суеты шумного города.

Риелторы, организовавшие продажу лота, вовсю привлекают покупателей объявлениями, поскольку возможность заполучить собственный частный остров в Шотландии предоставляется довольно редко.