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Дом атомных подлодок: как выглядит одна из самых труднодоступных морских военных баз России

Михаил Аброськин
08:03 18.03.2021
Съемочной группе «Звезды» посчастливилось побывать на одной из самых труднодоступных морских военных баз России в Гаджиево.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Северном флоте подводники провели учебные электронные пуски баллистических ракет. На этот раз заокеанскую цель поражал экипаж стратегического крейсера «Верхотурье» - это атомная субмарина проекта «Дельфин», являющаяся одним из ключевых элементов российского морского ядерного щита.

Съемочной группе «Звезды» посчастливилось побывать на одной из самых труднодоступных морских военных баз России - базе подводных сил Северного флота в Гаджиево Мурманской области. К тому же, там ее пустили в святая святых - центральный пост, откуда можно было наблюдать за предстартовой подготовкой к пускам.

«В буквальном смысле за пятью замками здесь скрыты причалы, где стоят мощнейшие атомные подводные лодки с ядерным вооружением на борту. Некоторые из них уже заступили на боевое дежурство и готовы в кратчайшие сроки выполнить любые боевые задачи», - рассказал корреспондент Михаил Аброськин.

Тем временем экипажи других подводных крейсеров тренируются и отрабатывают действия во всевозможных ситуациях. Побывав на борту атомной подводной лодки стратегического назначения «Верхотурье» - субмарины проекта 667 БДРМ - «Звезде» удалось увидеть, как выглядел бы пуск ракеты с центрального поста, если бы экипаж подводной лодки выполнял реальные стрельбы из подводного положения.

Такие учения проводятся сравнительно не часто, и главный навык, который оттачивают подводники, - это борьба за живучесть корабля. Даже небольшой пожар на субмарине может иметь катастрофические последствия. Поэтому каждый член экипажа обязан уметь бороться с огнем и в считанные секунды потушить пламя. Моряки позволили съемочной группе наугад выбрать отсек, в котором будет разыграна тревога. И - показали потрясающую слаженность и скорость работы. Мастерство подводников действительно впечатляет.

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