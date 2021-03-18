Ученые создали первую модель эмбриона человека из клеток кожи
Это достижение позволит ученым изучить некоторые причины бесплодия и выкидыша уже на ранних сроках.
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Ученые во главе с австралийским профессором Хосе Поло создали первую модель эмбриона человека на ранней стадии развития из клеток кожи.
В Университете Монаш в Мельбурне (Австралия) отметили, что ученые успешно провели перепрограммирование клеток кожи в трехмерную клеточную структуру - она молекулярно и морфологически схожа с эмбрионом на ранней стадии.
Это достижение позволит ученым изучить ранние стадии эмбриогенеза человека, а также некоторые причины бесплодия и выкидыша уже на ранних сроках.