«В парадной форме»: раритетные боевые машины в ЦВО начали готовиться к военному шествию на День Победы

Военный парад - это в прямом смысле слова - «дело техники». В Екатеринбурге, где находится Центральный военный округ Российских войск, началась подготовка ко Дню Победы 9 мая боевых машин времен Великой Отечественной Войны. Ремонтники приводят в «парадную форму» бронеавтомобили, полуторку и танк Т-34.

«Сейчас гусеница танка прогибается, но такого быть не должно. Позже она подтянется и будет, как струна на гитаре. Тогда не произойдет аварийных ситуаций, и на брусчатке, когда танк будет поворачивать, гусеница не слетит», - рассказывает заместитель командира батальона по вооружению парадной механизированной коробки Андрей Баранов.

Легендарный Т-34 будет ехать во главе колонны боевой техники на параде в Екатеринбурге. В мае 1945 года именно эта машина первой прорывалась в оккупированную фашистами Прагу. Командир танка в том бою погиб, а его боевая машина - до сих пор на ходу. Механик Дмитрий Пажинский уверяет: ему нужно только поменять масло, подтянуть траки и танк Т-34 - снова в строю.

Дебют на параде в этом году - у «полуторки». Автомобиль был воссоздан по старым чертежам механиками воинской части. А самый молодой из образцов военной техники - вот этот бронетранспортер, родом из 1950-х годов. Неисправности в машинах выявляются прямо на ходу. Поэтому первый выезд из бокса получается далеко «не парадный», и обкатка происходит прямо возле ремонтного ангара.

Во время парада экипажи будут одеты в форму времен Великой Отечественной войны. В башне этого легкого бронеавтомобиля, принятого на вооружение в 1941 году, как и положено, будет находится пулеметчик. Для этого там будет установлен настоящий пулемет. При этом на бортах техники традиционно разместят портреты ветеранов - фронтовиков. Это - деды и прадеды участников парада.

Салават Ишбулатов на параде будет крутить баранку полуторки на которую повесит фотографию деда - командира танка Т-34. Капитан Ишбулатов дошел до Берлина. Был ранен, горел в своем танке, но вернулся домой.

«Конечно, гордость чувствуется - за свою страну, за свой народ. Ощутить, как это было тяжело - за рулем военной техники тех времен, как им было тяжело, особенно зимой в таких условиях - воевать», - делится водитель Салават Ишбулатов

В ангаре - новый разбор полетов и агрегатов. Скоро на историческую технику ляжет еще и свежая краска. Впереди - обкатка по брусчатке центральной площади Екатеринбурга во время ночных репетиций парада. Знаменосцами в колонне станут семь восстановленных мотоциклов. Они повезут флаги сформированных в Свердловске воинских частей, которые в годы войны были отправлены на фронт.