Шоу дронов, подсветка небоскреба и «зеленая река»: как во всем мире отпраздновали День святого Патрика

Семнадцатого марта в Ирландии и многих других странах мира отпраздновали День святого Патрика.

На Родине праздника в условиях пандемии и карантина он прошел в необычном формате - вместо традиционного шествия с танцами и песнями, в Дублине его отметили грандиозным световым шоу. В небо поднялись 500 беспилотников. Дроны выстраивались в огромные объемные фигуры и даже целые фразы. Театрализованные представления можно было посмотреть по телевидению или в интернете.

В Дубаи этой ночью позеленел один из известных небоскребов страны - Бурдж Аль Араб. Его подсветили в честь праздника. А в Чикаго в рамках торжества в ярко-зеленый цвет окрасили реку. Причем делают это уже не в первый раз. Этой традиции уже 60 лет.

День святого Патрика в честь небесного покровителя Ирландии ежегодно отмечают 17 марта. В этот день в городах проходят массовые шествия с танцами и песнями. Этот праздник перешел национальные границы и стал в какой-то степени международным днем Ирландии.