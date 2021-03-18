Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шоу дронов, подсветка небоскреба и «зеленая река»: как во всем мире отпраздновали День святого Патрика

Алена Миронова
07:00 18.03.2021
На Родине праздника в условиях пандемии он прошел в необычном формате - в Дублине его отметили грандиозным световым шоу. Театрализованные представления можно было посмотреть по телевидению или в интернете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jürgen Wiesler imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

Семнадцатого марта в Ирландии и многих других странах мира отпраздновали День святого Патрика. 

На Родине праздника в условиях пандемии и карантина он прошел в необычном формате - вместо традиционного шествия с танцами и песнями, в Дублине его отметили грандиозным световым шоу. В небо поднялись 500 беспилотников. Дроны выстраивались в огромные объемные фигуры и даже целые фразы. Театрализованные представления можно было посмотреть по телевидению или в интернете.

В Дубаи этой ночью позеленел один из известных небоскребов страны - Бурдж Аль Араб. Его подсветили в честь праздника. А в Чикаго в рамках торжества в ярко-зеленый цвет окрасили реку. Причем делают это уже не в первый раз. Этой традиции уже 60 лет.

День святого Патрика в честь небесного покровителя Ирландии ежегодно отмечают 17 марта. В этот день в городах проходят массовые шествия с танцами и песнями. Этот праздник перешел национальные границы и стал в какой-то степени международным днем Ирландии. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:18 Армия
Видео
«В парадной форме»: раритетные боевые машины в ЦВО начали готовиться к военному шествию на День Победы
05:56 В стране и мире
Будьте здоровы: врач рассказала о защите в сезон аллергий
04:14 В стране и мире
В России может подорожать самая дешевая рыба
03:40 В стране и мире
Крым намерен обратиться в ООН из-за водной блокады
02:25 Армия
Видео
Более 2 тысяч военнослужащих: кадры масштабных учений ВТА и ВДВ под Псковом
Популярное
Популярное
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.