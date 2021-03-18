«7 лет дома»: в Крыму отмечают годовщину воссоединения с Россией

В Крыму сегодня отмечают свой главный праздник - годовщину воссоединения с родной страною - Россией. После судьбоносного решения, которое приняли жители полуострова 18 марта ровно семь лет назад - Крым вновь вошел в состав Российской Федерации. Полуостров вернулся «в родную гавань», и за эти «7 лет дома» - под таким девизом крымчане сегодня отмечают свой праздник - жизнь в Крыму изменилась до неузнаваемости.

Еще никогда ранее до этого на полуострове не возводили объекты инфраструктуры такими темпами: были возведены ключевые сооружения новой транспортной и энергетической сферы: Крымский мост, трасса «Таврида», электростанции - Таврическая и Балаклавская, и, конечно, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь». Именно с этих «парадных ворот» для миллионов туристов, прибывающих на отдых к морю, и начинается знакомство с полуостровом.

Для того, чтобы увидеть, каким стал Крым, нужно побывать там самим. Главный аэропорт полуострова - современный и красивый терминал - совсем не выглядит, как провинциальный. Для того, чтобы отправиться дальше - лучше всего пересесть за руль автомобиля и наслаждаться пейзажами.

Трасса «Таврида» проходит через весь полуостров - мимо бескрайних долин и живописных каньонов. Несколько часов на восток - и ты на Крымском мосту. Поехав на запад - увидишь перед собою боевые корабли, стоящие во всей своей мощи и красе в Севастопольской бухте.

Конечно, подъехать совсем близко к причалу или практически к трапу - большая редкость. Здесь швартуется главная морская ударная группа. Но у зрителей телеканала «Звезда» такая возможность есть благодаря корреспонденту Виктории Косогляденко, вместе с которой они могут познакомиться с малым ракетным военным кораблем «Ингушетия» с крылатыми «Калибрами» на борту.

Безопасность Крыма - один из главных приоритетов России. Это касается и медицинского обслуживания. Новый современный комплекс республиканской клинической больницы располагается в Симферополе, где теперь могут проводить сложнейшие операции.

Еще один важный пункт - это, конечно, водоснабжение полуострова. После крымского референдума Украина перекрыла Днепровский поток. Однако российским специалистам удалось прорвать водную блокаду. Сегодня, в день рождения нового российского Крыма - на самой полноводной на полуострове реке Бельбек - будет открыт новый водозабор. Сложнейшая инженерная конструкция, представляющая собою накопительную станцию пресной воды, - была построена всего за три с половиной месяца. Ежедневно она будет давать Севастополю до 50 000 кубометров воды. В дальнейшем точно такую же возведут и в Симферополе.