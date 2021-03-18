Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

В Самарской области произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщили в МВД.

ДТП произошло в четверг, 18 марта, в 4:10 утра в Красноярском районе на 1062 километре трассы М-5.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая безопасность проезда. В инспекции призвали водителей транспортных средств быть предельно осторожными и внимательными в условиях непогоды.