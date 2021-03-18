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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

Алена Миронова
06:27 18.03.2021
Среди погибших - один несовершеннолетний. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МВД по Самарской области
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В Самарской области произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщили в МВД.

ДТП произошло в четверг, 18 марта, в 4:10 утра в Красноярском районе на 1062 километре трассы М-5.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая безопасность проезда. В инспекции призвали водителей транспортных средств быть предельно осторожными и внимательными в условиях непогоды.

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