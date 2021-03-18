Ученые рассказали, кто подвержен повторному заражению коронавирусом

Ученые из Дании в результате исследования установили, что люди старше 65 лет подвержены более высокому риску повторного заражения коронавирусом. Результаты работы опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Специалисты выяснили, что уровень защиты у переболевших COVID-19 от повторного инфицирования около 80,5%, в то время как у граждан старше 65 лет - менее 50%.

«Старшая возрастная группа более склонна к серьезному клиническому течению болезни. Этот вывод подчеркивает необходимость внедрения защитных мер для пожилого населения в виде эффективных вакцин и усиленного физического дистанцирования», - уточняется в материале.

По результатам исследования, специалисты также отметили, что переболевшим гражданам рекомендуется делать прививку, поскольку нельзя полагаться на естественную защиту.