В ВВО стартовали финальные окружные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» АрМИ-2021

На полигоне Борзя-Новая Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, стартовали окружные этапы конкурсов АрМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Церемония открытия состоялась на территории мотострелкового соединения с участием командования военного округа, общевойсковых объединений, экипажей танков и боевых машин пехоты в составе сборных команд, а также военнослужащих военного оркестра и юнармейцев.

В качестве показательного выступления искусство вождения и точность стрельбы, из установленного на танках основного и дополнительного вооружения на этапе «Индивидуальная гонка», продемонстрировали экипажи одной из команд. Затем танкисты состязались в выполнении нормативов по технической, инженерной подготовке и РХБ защите.

Зрелищные состязания продлятся в течение двух недель. В них примут участие лучшие экипажи танков Т-72Б3, Т-80БВ и мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 из Бурятии, Забайкальского, Приморского и Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей.

Впервые в окружных этапах конкурсов соревнуются сборные команды окружных учебных центров по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск. Победители состязаний представят ВВО на всеармейских этапах конкурсов.

В соревнованиях задействовано более 300 военнослужащих и более 50 единиц боевой техники и вооружения.