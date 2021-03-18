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Физик рассказал о скрытой угрозе магнитиков на холодильник

Анна Берестовая
05:01 18.03.2021
Сегодня на рынке свободно можно встретить достаточно мощные магниты.
Физик рассказал о скрытой угрозе магнитиков на холодильник
© Фото: Jim Thompson ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Российский преподаватель физики и  популяризатор науки Юрий Михайловский объяснил, как магнитики на холодильник могут стать причиной образования проблем с техникой или со здоровьем. По его словам, очень многое зависит от типа декоративного украшения.

Стандартные, ферритовые магнитики не создают сильного электрического поля и, поэтому, почти никак не влияют на устройства и человека. Однако в настоящее время несложной задачей является покупка другого, неодим-железо-борового магнита. Подобные магниты в большом количестве уже могут нарушать работу техники.

При размещении магнитов на компьютере стоит обращать внимание на потенциальную безопасность элементов устройства. Так, некоторые жесткие диски работают благодаря принципу магнитной записи.

«Мощный магнит своим полем может его размагнитить», - предупредил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Также важно соблюдать осторожность при обращении с мощными магнитами тем людям, которые имеют в своем организме какие-либо приборы, к примеру, кардиостимуляторы. К металлическим материалам внутри не стоит даже подносить сильные магниты.

При этом Михайловский отметил, что магнитные свойства действуют лишь на достаточно небольших расстояниях и 10 сантиметров уже могут предотвратить нежелательное воздействие.

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