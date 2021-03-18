Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии

В Бурятии на специализированном полигоне Телемба в ходе полевого выхода войск ПВО Восточного военного округа расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов «Бук» провели боевые стрельбы. Запуск осуществлен по мишеням «Саман», имитирующим воздушные объекты «противника», на больших и малых дальностях и высотах.

Также были отработаны действия боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей, выдаче целеуказаний и работе командного состава.

Всего в полевом выходе войск ПВО были задействованы около двух тысяч военных и свыше 500 единиц техники.