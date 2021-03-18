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Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии

Светлана Головина
05:00 18.03.2021
В полевом выходе войск ПВО ВВО были задействованы около двух тысяч военных и свыше 500 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Бурятии на специализированном полигоне Телемба в ходе полевого выхода войск ПВО Восточного военного округа расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов «Бук» провели боевые стрельбы. Запуск осуществлен по мишеням «Саман», имитирующим воздушные объекты «противника», на больших и малых дальностях и высотах.

Также были отработаны действия боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей, выдаче целеуказаний и работе командного состава.

Всего в полевом выходе войск ПВО были задействованы около двух тысяч военных и свыше  500 единиц техники.

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