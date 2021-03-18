Десантирование, захват и удержание: подразделения гвардейского парашютно-десантного полка им. Дмитрия Донского провели учения под Рязанью

В Рязанской области в ходе тактического учения с гвардейским парашютно-десантным полком имени Дмитрия Донского Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения воины «крылатой пехоты» осуществили десантирование на площадку «Новики» более 300 военнослужащих и трех единиц БМД-2К-АУ. Затем стремительной атакой проведен захват полевого аэродрома «противника» и осуществлено его удержание до подхода основных сил полка, обеспечив их беспрепятственное десантирование.

Совершив выход на штатной технике на аэродром Дягилево, проведена погрузка в самолеты военно-транспортной авиации ИЛ-76МД ВКС России. После взлета три самолета осуществили построение в боевые порядки, десантирование личного состава и техники на площадку приземления «Новики».

Вслед за этим личный состав парашютно-десантного полка приступил к отработке вопросов захвата и удержания полевого аэродрома для обеспечения десантирования главных сил полка и соединения.

Затем подразделения совершили маневр в заданный район, осуществив уничтожение вновь выявленных объектов «противника», а также захват и удержание указанного рубежа с проведением этапа боевой стрельбы парашютно-десантной роты в наступлении из штатного вооружения БМД-2К-АУ, стрелкового оружия и гранатометов.

Всего в учениях приняли участие свыше 1 200 военных и порядка 200 единиц боевой и специальной техники гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, три самолета Ил-76МД ВТА, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.