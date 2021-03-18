В России может подорожать самая дешевая рыба

Крупные компании, занятые в добыче рыбы, могут прекратить вылов сардины иваси ввиду возможной нерентабельности этого бизнеса в следующем году. В настоящее время этот вид рыбы является самым дешевым в стране.

В связи с такими изменениями стоимость продукта может заметно вырасти. Трудности в промысле могут быть вызваны началом действия нового закона о таможенном декларировании незаходных судов.

Подобные суда занимаются рыбной ловлей в России, однако при этом приобретаются или создаются за границей и там же обслуживаются на постоянной основе. Об этом пишет РБК.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что недорогая сардина иваси содержит в себе большое количество омега-3. Также введение в рацион этой рыбы положительно влияет на печень и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.