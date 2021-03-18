Крупная забастовка машинистов в Финляндии остановит движение электричек
Таким способом работники протестуют против произошедшего накануне снижения зарплат.
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В Финляндии 18 и 19 марта перестанут ходить пригородные поезда в густонаселенном столичном регионе государства. Причиной проблем с транспортом является ряд крупных забастовок машинистов, организованных Ассоциацией профсоюзов железнодорожников.
Помимо Хельсинки протест распространится также на юг страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожного оператора VR.
Из-за забастовки рейсы поездов HSL и VR будут отменены. В связи с этим компания VR принесла свои извинения. Причиной забастовки стало занижение фирмой стоимости передвижения железнодорожным транспортом, что отразилось на зарплатах машинистов.