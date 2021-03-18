Крупная забастовка машинистов в Финляндии остановит движение электричек

В Финляндии 18 и 19 марта перестанут ходить пригородные поезда в густонаселенном столичном регионе государства. Причиной проблем с транспортом является ряд крупных забастовок машинистов, организованных Ассоциацией профсоюзов железнодорожников.

Помимо Хельсинки протест распространится также на юг страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожного оператора VR.

Из-за забастовки рейсы поездов HSL и VR будут отменены. В связи с этим компания VR принесла свои извинения. Причиной забастовки стало занижение фирмой стоимости передвижения железнодорожным транспортом, что отразилось на зарплатах машинистов.