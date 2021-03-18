Арктическая точность: снайперы Северного флота борются за путевку на АрМИ

В Мурманской области на военном полигоне отдельной мотострелковой бригады начался второй этап конкурса полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж» в рамках АрМИ-2021. Лучшие снайперы армейского корпуса Северного флота выполнили стрельбу на зачет, в ходе которой были оценены индивидуальные качества каждого участника соревнования.

В дальнейшем снайперам предстоит состязаться в парном зачете, где будет рассматриваться умение старшего в паре ориентироваться в обстановке и правильно принимать решения в условиях ограниченного времени.

Особое внимание будет уделено вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок на дистанциях от 300 до 700 метров в различных условиях, а также корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания. В соревнованиях принимает участие команда отдельной мотострелковой бригады, арктической мотострелковой бригады и бригады морской пехоты.