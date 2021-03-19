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«Верность флагу и любовь к морю»: главком ВМФ поздравил подводников с профессиональным праздником

Светлана Головина
00:00 19.03.2021
В этом году подводным силам страны исполняется 115 лет.
«Верность флагу и любовь к морю»: главком ВМФ поздравил подводников с профессиональным праздником
© Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с профессиональным праздником – Днем моряка-подводника. В этом году подводным силам страны исполняется 115 лет.

«Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, благополучия и новых славных побед во имя России, во славу Российского флота!», - сказал адмирал в интервью газете «Красная Звезда».

Главком отметил, что Россия и ее граждане всегда гордились и гордятся подводниками, преклоняясь перед их патриотизмом, несгибаемой волей, мужеством и сплоченностью.

Евменов акцентировал, что в период Великой Отечественной войны подводники осуществили более 1200 боевых походов, а результатом их деятельности стало потопление свыше 100 боевых кораблей и 300 транспортов противника. Более шести тысяч подводников были удостоены орденов и медалей, а 21 подводник удостоился звания Героя Советского Союза.

По его словам, эпоха атомного подводного флота стала ярким этапом становления национальной подводной школы и временем впечатляющего развития подводных сил ВМФ.

«В истории ВМФ навсегда останутся имена тех, кто до конца выполнил свой воинский долг, кто из отсеков подводных лодок шагнул в бессмертие, для кого океан стал последней купелью. Для российского подводника подвиг – не миг, это вся его служба, а понятия долг, честь и отечество – не громкие слова, а смысл его жизни», - сказал Евменов.

Адмирал подчеркнул, что сегодняшние подводники все лучшие качества приняли от ветеранов, настойчиво совершенствуя боевое мастерство и морскую выучку. Они хранят преданность Флоту, «верность флагу и любовь к морю, обеспечивая надежную защиту океанских глубин Отчизны».  

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