Огонь по координатам от беспилотника: кадры атаки САУ «Малка» на максимальной дальности

На полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактических учений выполнило стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата.

По замыслу учений на удалении около 50 километров условный противник проводил мероприятия подготовки к наступлению на позиции войск. Для срыва наступательного замысла командованием было принято решение задействовать дальнобойные орудия «Малка» в связке с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

Комплекс БпЛА передал точные координаты выявленных объектов в режиме реального времени на огневую позицию. Расчеты ввели поправки и залпом нескольких орудий поразили «командный пункт» и «скопление техники». Далее орудия перешли на одиночный огонь, точечно уничтожая уцелевшие разведанные цели.

Применение комплекса БпЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширило ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия.

Стрельбы были осуществлены в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО. К нему оказались привлечены более двух тысяч военнослужащих объединения.