Горная засада: разведчики ЮВО застали врасплох «диверсантов» в Северной Осетии

В горах Северной Осетии прошла подготовка разведывательных подразделений 58-й общевойсковой армии ЮВО по организации засад. По замыслу учений, несколько диверсионно-разведывательных групп условного противника пытались вывести из строя узел связи.

Для поиска «диверсантов» разведчики использовали оптические приборы и станции наземной разведки ПСНР-8М. Принятый комплекс мер позволил быстро обнаружить «диверсионные группы» и «нейтрализовать» их.

Комплексный подход к защите от «диверсантов» способствовал сокращению времени на поиск и значительно повысил защищенность командного пункта и других важных объектов.

Разведчики выполняли задачи в условиях, максимально приближенных к боевым, находясь в тылу условного противника в отрыве от основных сил. В тренировке приняли участие более 20 военнослужащих ЮВО.