Световая бомба и воздушные мишени: экипажи сверхзвуковых истребителей ЗВО провели боевые стрельбы в Карелии

В Карелии на полигоне Ладога экипажи сверхзвуковых истребителей Западного военного округа выполнили боевые стрельбы с применением авиационных средств поражения.

Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31БМ отработали уничтожение воздушных целей с помощью авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» ближнего и среднего радиуса действия.

Летчики выполняли одно из наиболее сложных упражнений, при котором ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые на предельно малой высоте уничтожают обнаруженные цели. Воздушные мишени, в качестве которых используются авиабомбы, запускались с высоты от 6 до 10 тысяч метров.

Также летчики продемонстрировали свое мастерство в ходе учебно-тренировочных воздушных боев в небе над водной поверхностью Ладожского озера.