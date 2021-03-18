Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 12 февраля
Цена майского фьючерса ускорила снижение до 9%.
© Фото: Valery Lukyanov Russian Look Globallookpress
На лондонской бирже ICE цена майского фьючерса на нефть марки Brent ускорила снижение до 9%, и, впервые с 12 февраля, опустилась ниже 62 долларов за баррель, до 61,45 доллара. Данные зафиксированы на 22.35 по московскому времени.
Стоимость фьючерса нефти WTI, в свою очередь, теряет 8,86% и находится на отметке 58,9 доллара за баррель, передает ТАСС.
Ранее стоимость нефти Brent превысила отметку в 71 долларов за баррель.