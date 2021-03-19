Евменов рассказал о будущем подводных сил РФ и назвал главные качества российского подводника
В честь 115-летия со дня основания подводных сил России газета «Красная Звезда» провела интервью с Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым. Глава ВМФ поздравил подводников с профессиональным праздником и рассказал о том, что делает подводные силы России уникальными.
«ВМФ России, страны, имеющей самую большую протяженность морских границ, является океанским. Географическое положение нашего государства, а также существующие и прогнозируемые вызовы – все это учитывается при планировании развития подводных сил», - заявил адмирал.
По словам Евменова, на данный момент ведется работа над новым, пятым поколением многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок. Для создания сверхсовременных субмарин у России есть вся необходимая научная база, а зачастую Россия опережает научно-технический прогресс в области подводного кораблестроения, считает Евменов. Также ведется работа и над модернизацией уже существующих АПЛ.