Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Евменов рассказал о будущем подводных сил РФ и назвал главные качества российского подводника

Алексей Курильченко
00:01 19.03.2021
Главнокомандующий ВМФ поздравил военнослужащих с Днем моряка-подводника.
Евменов рассказал о будущем подводных сил РФ и назвал главные качества российского подводника
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В честь 115-летия со дня основания подводных сил России газета «Красная Звезда» провела интервью с Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым. Глава ВМФ поздравил подводников с профессиональным праздником и рассказал о том, что делает подводные силы России уникальными.

«ВМФ России, страны, имеющей самую большую протяженность морских границ, является океанским. Географическое положение нашего государства, а также существующие и прогнозируемые вызовы – все это учитывается при планировании развития подводных сил», - заявил адмирал.

По словам Евменова, на данный момент ведется работа над новым, пятым поколением многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок. Для создания сверхсовременных субмарин у России есть вся необходимая научная база, а зачастую Россия опережает научно-технический прогресс в области подводного кораблестроения, считает Евменов. Также ведется работа и над модернизацией уже существующих АПЛ.

© Минобороны РФ

«Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане», - говорит адмирал.

Также особое внимание уделено неатомным подлодкам проекта 636.3, которые считаются самыми малошумными в мире. В ближайшей перспективе подводный флот получит в свой состав неатомные подводные лодки типа «Лада» проекта 677 «Великие Луки» и «Кронштадт» с улучшенными характеристиками. Но, по словам Евменова, особое значение на флоте уделяют людям.

© Минобороны РФ

«Наши подводники чувствуют себя в море уверенно, как и подобает военным морякам Российского флота. Могу заверить, читателей "Красной звезды", что уровень практической подготовки подводников ВМФ России находится на уровне, позволяющем решать по-настоящему масштабные задачи», - отметил глава ВМФ.

При этом он отметил, что среди молодого поколения значительно повысилась популярность профессии подводника.

«Привлекательность этой профессии заключается в том, что она позволяет мальчишкам, а в будущем офицерам реализовать свои мужские качества – смелость, упорство, выдержку», - рассказывает Евменов.

Также адмирал поздравил всех подводников с праздником и пожелал им дальнейших успехов в освоении новой техники и вооружений. Самые теплые пожелания он выразил ветеранам-подводникам, доблесть, заслуги которых всегда были и будут величайшим примером.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:01 Армия
Евменов рассказал о будущем подводных сил РФ и назвал главные качества российского подводника
23:34 Армия
Видео
Огонь по координатам от беспилотника: кадры атаки САУ «Малка» на максимальной дальности
22:21 Армия
Видео
Корабли, инфраструктура и облик полуострова: что изменилось 7 лет спустя воссоединения Крыма с Россией
20:20 Армия
Из морских глубин: подлодки Балтфлота отработают применение ракетного оружия
18:51 В стране и мире
Видео
«Это центр нашего единства»: Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.