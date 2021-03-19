Армия Евменов рассказал о будущем подводных сил РФ и назвал главные качества российского подводника Алексей Курильченко Главнокомандующий ВМФ поздравил военнослужащих с Днем моряка-подводника. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В честь 115-летия со дня основания подводных сил России газета «Красная Звезда» провела интервью с Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым. Глава ВМФ поздравил подводников с профессиональным праздником и рассказал о том, что делает подводные силы России уникальными. «ВМФ России, страны, имеющей самую большую протяженность морских границ, является океанским. Географическое положение нашего государства, а также существующие и прогнозируемые вызовы – все это учитывается при планировании развития подводных сил», - заявил адмирал. По словам Евменова, на данный момент ведется работа над новым, пятым поколением многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок. Для создания сверхсовременных субмарин у России есть вся необходимая научная база, а зачастую Россия опережает научно-технический прогресс в области подводного кораблестроения, считает Евменов. Также ведется работа и над модернизацией уже существующих АПЛ. «Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане», - говорит адмирал. © Минобороны РФ Также особое внимание уделено неатомным подлодкам проекта 636.3, которые считаются самыми малошумными в мире. В ближайшей перспективе подводный флот получит в свой состав неатомные подводные лодки типа «Лада» проекта 677 «Великие Луки» и «Кронштадт» с улучшенными характеристиками. Но, по словам Евменова, особое значение на флоте уделяют людям. «Наши подводники чувствуют себя в море уверенно, как и подобает военным морякам Российского флота. Могу заверить, читателей "Красной звезды", что уровень практической подготовки подводников ВМФ России находится на уровне, позволяющем решать по-настоящему масштабные задачи», - отметил глава ВМФ. © Минобороны РФ При этом он отметил, что среди молодого поколения значительно повысилась популярность профессии подводника. «Привлекательность этой профессии заключается в том, что она позволяет мальчишкам, а в будущем офицерам реализовать свои мужские качества – смелость, упорство, выдержку», - рассказывает Евменов. Также адмирал поздравил всех подводников с праздником и пожелал им дальнейших успехов в освоении новой техники и вооружений. Самые теплые пожелания он выразил ветеранам-подводникам, доблесть, заслуги которых всегда были и будут величайшим примером. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика