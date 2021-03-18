В Сирии за сутки зафиксировано 34 обстрела с позиций террористов

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 34 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 33 обстрела), из них в провинции Идлиб - 17 обстрелов, в провинции Латакия - 9 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама – 6 обстрелов», - сказал военачальник.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Карпов.

За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 227 автомобилей и 401 человека.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.