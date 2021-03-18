Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В Сирии за сутки зафиксировано 34 обстрела с позиций террористов

Кира Карон
22:10 18.03.2021
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
В Сирии за сутки зафиксировано 34 обстрела с позиций террористов
© Фото: Azalden Idlib INA Photo Agency Globallookpress
Читайте нас на:

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 34 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 33 обстрела), из них в провинции Идлиб - 17 обстрелов, в провинции Латакия - 9 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама – 6 обстрелов», - сказал военачальник.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Карпов.

За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 227 автомобилей и 401 человека.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:21 Армия
Видео
Корабли, инфраструктура и облик полуострова: что изменилось 7 лет спустя воссоединения Крыма с Россией
20:20 Армия
Из морских глубин: подлодки Балтфлота отработают применение ракетного оружия
18:51 В стране и мире
Видео
«Это центр нашего единства»: Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией
17:47 В стране и мире
Видео
Путин распорядился увеличить объем частных инвестиций в экономику Крыма
16:11 Армия
Видео
Шойгу: военно-строительный комплекс принимает активное участие в возведении инфраструктурных объектов в Крыму
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.