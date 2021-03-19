Армия Концерт на глубине: экипаж субмарины Черноморского флота исполнил песню «Усталая подлодка» Алексей Курильченко Военнослужащие поздравили Черноморский флот с Днем моряка-подводника. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В честь Дня моряка-подводника экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» проекта 636.3 исполнил песню «Усталая подлодка» не отрываясь от несения боевого дежурства. Сегодня в Севастополе у мемориала подводникам-черноморцам проходят торжества, посвященные 115-й годовщине со дня создания подводных сил России. В рамках торжественных мероприятий командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, моряки-подводники и ветераны подводного флота возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Витязям черноморских глубин». © Минобороны РФ В настоящее время экипажи подводных лодок Черноморского флота выполняют учебно-боевые задачи в зоне ответственности, как в ближней, так и в дальней морских зонах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика