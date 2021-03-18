В стране и мире В Крыму состоялся праздничный салют в честь годовщины воссоединения полуострова с Россией: яркие кадры Алексей Курильченко Запуск салюта прошел в Севастополе, в парке имени Тренева. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в Севастополе, в парке имени Тренева, состоялся праздничный салют. «Звезда» публикует яркие кадры торжества. Салют состоялся после праздничного концерта, который прошел на площади Ленина. Празднование воссоединения Крыма с Россией отмечается по всей стране. В Москве, на стадионе «Лужники» россиян поздравил президент России Владимир Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика