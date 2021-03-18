Более 2 тысяч военнослужащих: кадры масштабных учений ВТА и ВДВ под Псковом

В Псковской области экипажи военно-транспортной авиации в ходе летно-тактических учений отработали практическое десантирование подразделений и военной техники Воздушно-десантных войск.

Перед десантированием, а также после выхода из района выброски десанта летчиками ВТА производился отстрел тепловых ловушек АПП-50 в комплексе с применением противозенитных и противоракетных маневров.

Практическое десантирование осуществлялось с высоты 600 метров на скорости 350 километров в час. Всего в учениях было задействовано около 10 самолетов ВТА и более двух тысяч военнослужащих.