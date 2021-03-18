«Хочу, чтобы пришел мир между нашими народами»: Поклонская готова стать послом России на Украине

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом России на Украине.

«Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла», - сказала Поклонская.

При этом она подчеркнула, что осознает тот факт, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность.

«Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь», - сказала Поклонская.

По словам Поклонской, что у россиян «90% родственников проживает в Украине, и они тоже ждут, когда же все наладится».

В заключение она добавила, что «изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее», рассказала Поклонская в документальном фильме телеканала «RT Россия».

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим».