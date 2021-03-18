Более 1000 военнослужащих Военной академии РВСН готовятся к параду Победы

Курсанты и офицеры военной академии РВСН готовятся к участию в параде в честь 76-й годовщины Великой Победы. 9 мая они пройдут парадным строем по главной площади страны, представляя Ракетные войска стратегического назначения.

На данный момент тренировки проходят непосредственно на территории военно-учебных заведений. В конце марта военнослужащие начнут тренировки на парадной площадке в Подмосковном Алабино.

Парадный расчет РВСН возглавит начальник академии генерал-майор Леонид Михолап и начальник Серпуховского филиала генерал-майор Андрей Морозов.