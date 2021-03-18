Из морских глубин: подлодки Балтфлота отработают применение ракетного оружия

Экипажи боевых кораблей и спасательных судов Балтийского флота, при поддержке морской авиации, обеспечат выполнение курсовой задачи Л-2 в море дизель-электрических подводных лодок «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Данная задача является неотъемлемой частью программы подготовки подводных кораблей к выполнению задач с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке.

В ходе отработки первых этапов Л-2 подлодки проекта 636 «Варшавянка» пройдут в надводном положении за базовыми тральщиками Балтийской военно-морской базы.

В море подводники проведут корабельные боевые учения по борьбе за живучесть, отработке боевых расчетов с применением учебного оружия, в том числе торпед, мин и ракет.

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипажи подводных лодок в районах боевой подготовки флота выполнят элементы одиночного плавания и произведут глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря.

В ходе глубоководного погружения экипажи проверят работу всех систем и механизмов подводных лодок, отработают алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.