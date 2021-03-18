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В Иркутске задержан мужчина, удерживавший в доме ребенка

Светлана Головина
01:58 18.03.2021
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
В Иркутске задержан мужчина, удерживавший в доме ребенка
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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В Иркутске правоохранители задержали находившегося в неадекватном состоянии мужчину, удерживавшего ребенка в квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Уточняется, что задержанный находился у себя дома, откуда незадолго до этого выгнал жену, после чего заперся.

«В процессе диалога гражданин согласился передать несовершеннолетнего своему адвокату, после чего остался один. Спустя некоторое время он был задержан полицией», - пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

На данный момент мужчина проходит медосвидетельствование. По факту произошедшего проводится проверка.

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