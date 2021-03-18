«Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел на третье место в РПЛ

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 1:0. На 80-й минуте забил гол футболист Гжегож Крыховяк. Матчи 23-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о вице-чемпионе Европы 1964 года по футболу в составе сборной СССР Юрии Шикунове, который скончался в понедельник на 82-м году жизни.

За свою карьеру Шикунов выступал за клубы «Торпедо» из Таганрога, а также ростовские СКА и «Ростсельмаш». В составе СКА стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года. Он также выступал в качестве тренера «Ростсельмаша» и возглавлял клуб «Шахтер».

После матча «Локомтив» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. При этом Уфа располагается на 15-й строчке с 14-ю баллами в строчке таблицы.

Следующий матч пройдет третьего апреля, футболисты «Локомотива» встретятся с волгоградским «Ротором». «Уфа» в этот же день сыграет с московским «Динамо».