Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Борьба крымчан за правду вызывает восхищение»: Нарышкин рассказал о трехтомнике об истории Севастополя

Алексей Курильченко
19:34 18.03.2021
Монография была презентована в канун седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией вышла трехтомная монография об истории Севастополя. В ходе презентации выступил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, книга стала свидетельством возрождения севастопольской исторической школы.

«Эта победа, безусловно, принадлежит самим жителям полуострова. Их самоотверженная борьба за историческую правду, родной язык, культуру вызывает искреннее восхищение сотен миллионов людей во всем мире, кому по-настоящему дороги и близки такие общечеловеческие ценности, как свобода и справедливость», - заявил Нарышкин.

Также он отметил, что книги проникнуты особым духом патриотизма и гордости за свой город. События Русской весны 2014 года глава СВР назвал частью истории.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:51 В стране и мире
Видео
«Это центр нашего единства»: Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией
17:47 В стране и мире
Видео
Путин распорядился увеличить объем частных инвестиций в экономику Крыма
16:11 Армия
Видео
Шойгу: военно-строительный комплекс принимает активное участие в возведении инфраструктурных объектов в Крыму
14:34 В стране и мире
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
14:29 В стране и мире
Минтруд заявил о снижении числа безработных в России
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.