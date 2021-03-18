«Борьба крымчан за правду вызывает восхищение»: Нарышкин рассказал о трехтомнике об истории Севастополя

В преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией вышла трехтомная монография об истории Севастополя. В ходе презентации выступил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, книга стала свидетельством возрождения севастопольской исторической школы.

«Эта победа, безусловно, принадлежит самим жителям полуострова. Их самоотверженная борьба за историческую правду, родной язык, культуру вызывает искреннее восхищение сотен миллионов людей во всем мире, кому по-настоящему дороги и близки такие общечеловеческие ценности, как свобода и справедливость», - заявил Нарышкин.

Также он отметил, что книги проникнуты особым духом патриотизма и гордости за свой город. События Русской весны 2014 года глава СВР назвал частью истории.