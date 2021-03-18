На памятник Михаила Круга в Твери забралась женщина

В Твери женщина забралась на памятник Михаила Круга. Полиция препроводила нарушительницу в наркологический диспансер для проверки на алкогольное и наркотическое опьянение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.



«Помимо того, что она (женщина - прим.ред.) неадекватно вела себя на памятнике, она допустила еще нарушение правил дорожного движения, потому что находилась на автомобиле на пешеходной зоне», - сообщили в УМВД.

Сотрудниками ДПС был выяснен номер автомобиля по которому они нашли машину и ее владельца. В отношении женщины проводится проверка, передает РИА Новости.