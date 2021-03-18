В стране и мире Синоптик объяснил причину возникновения желтого снега в Ульяновской области Алексей Курильченко Частицы песка, поднятые ветром, попали в снеговые тучи, считает Евгений Тишковец. © Фото: chpulsk Вконтакте Читайте нас на: Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о причинах выпадения желтого снега на территории Поволжья. По словам специалиста, цвет снега изменился из-за песчаных бурь. «Причиной необычного явления в Поволжья стали пыльные песчаные бури, которые бушевали над территорией Казахстана. Частицы песка смешиваются со снеговыми тучами и выпадают в регионах Среднего Повольжья в виде желтого снега», - рассказал Тишковец. Ранее Тишковец рассказал о сроках наступления теплой температуры в центральных регионах России. По словам синоптика, климатическая весна придет в ожидаемый специалистами срок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика