Корабли, инфраструктура и облик полуострова: что изменилось 7 лет спустя воссоединения Крыма с Россией

Со сцены звучат любимые мелодии. На площади Нахимова подпевают все. Слова этих песен знают наизусть. И радуются как тогда в 2014-м, после референдума.

Седьмую годовщину Крымской весны на полуострове отмечают с размахом. Хотя запрет на массовые мероприятия все еще в силе. Но по случаю праздника сделано исключение. Флэшмобы, фестивали, выставки. И даже рекорды. Силачи из федерации пауэрлифтинга устроили перетягивание самолета-амфибии. С военной техникой такое проделывают впервые. А байкеры отметили день воссоединения мотопробегом по трассе Тавриде.

В кинотеатрах Севастополя повторяют фильм «Крым». Первый художественный, основанный на тех реальных событиях. История любви. Со счастливым концом, прямо как в жизни. А жизнь за эти 7 лет сильно изменилась.

Чтобы увидеть, каким стал Крым, нужно здесь побывать. А самый простой и быстрый способ добраться - самолет. Вот куда он вас доставит. Главный аэропорт Крыма - красивый, современный терминал - совсем не выглядит как провинциальный.

А дальше - пересесть в автомобиль и наслаждаться пейзажами. Новая трасса «Таврида» проходит через весь полуостров. За окном - бескрайние долины и живописные каньоны. Всего несколько часов на восток - и ты на крымском мосту. Или на запад - и перед тобой боевые корабли в Севастопольской бухте. Так подъехать к причалу большая редкость. Практически к трапу. Здесь размещается главная ударная бригада Черноморского флота. Вот малый ракетный «Ингушетия». Корабль с «Калибрами» на борту.

На палубе встречает командир зенитно-ракетной батареи. Никита Коченов родом из Байконура. Рос по соседству со знаменитым космодромом. А служит в легендарном Севастополе. Младшим лейтенантом сразу после училища попал на совсем еще новый корабль - только со стапелей. Теперь фамилия молодого офицера - навечно в списке первого экипажа. Табличка - на почетном месте. Морская традиция.

Это самый удачный проект на Черноморском флоте. Его ценят за то, как в небольшом корпусе сочетаются неограниченные возможности. С виду - катер. А вооружен такими же ракетами, как и крейсер. Оттуда и прозвище грозное - «морской палач». Придумали, кстати, натовские моряки, когда узнали на что способны наши малые ракетные корабли.

На Черноморском флоте за последние 7 лет - много нового. Одних только подводных лодок повышенной скрытности - полностью бесшумных и незаметных - целых шесть единиц. А еще фрегаты, малые ракетные и патрульные корабли. Для Черного моря - небывалая концентрация сил. И на этом перевооружение не заканчивается. В стадии испытаний новые единицы - корвет «Ретивый» и малый морской танкер с вертолетной площадкой «Вице-адмирал Паромов».

А на этой огромной территории - сразу несколько вертолетных площадок. Чтобы без промедления доставлять пациентов для экстренной помощи. Республиканская клиническая больница. Современный комплекс вырос на пустыре в пригороде Симферополя. Теперь это самый большой на юге Медцентр. 734 койки, новейшее оборудование и возможность проводить уникальные операции. Такие, как эта. У пациента в 44 года сложная форма эпилепсии. Препараты - неэффективны. Вылечится полностью поможет только операция. Ее проводят нейрохирурги Крыма, совместно с московскими докторами.

«Таких операций в России выполняют очень мало. В Крыму - впервые. Наша надежда в том, что, благодаря современному оборудованию и молодому медперсоналу нейрохирургам мы могли бы тиражировать подобные виды вмешательств на юге России», - рассказал Владимир Крылов, главный нейрохирург Минздрава.

Здесь никогда не строили такими темпами, как в последние 7 лет. Еще одно подтверждение того, что Крым на верном пути - новая дорога. Трасса «Таврида» - четырехполосная скоростная магистраль от Керчи до Севастополя. Каждый километр за рулем - в удовольствие. А Крымский мост - один из главных символов и связующее звено между материком и полуостровом. Тысячи туристов уже успели по нему прокатиться. И на автомобилях и на поездах.

И многие едут обязательно именно сюда. Парящий замок над пропастью - визитная карточка Крыма. Ласточкино гнездо - место в Топ-20 самых романтичных на планете. Совсем недавно его отреставрировали. А скалу Аврора, на которой стоит здание - укрепили. Теперь внутрь снова пускают посетителей. До этого на знаменитый балкон много лет никто не выходил. Он в любой момент мог обрушиться.

«Основная инфраструктура реализована, которая позволяет обеспечить водой, электроэнергией в данном случае газом, то есть полностью все, что необходимо для обеспечения, качественной жизни на сегодняшний день благодаря Российской федерации, благодаря решениям президента все это есть», - отметил Сергей Аксенов.

Силуэт морской волны встречает еще в аэропорту. Здание нового терминала - как парадные ворота. Через которые уже прошли 33 миллиона пассажиров. Жизнь на полуострове изменилась до неузнаваемости. Построены и продолжают возводиться детские сады, школы, больницы, вокзалы и электростанции. Все жизненно необходимые объекты становятся еще и новыми символами. А простые выражения приобретают особый смысл. Даже «Крымская весна» теперь не просто время года, а главное событие в современной истории полуострова.