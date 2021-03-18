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В Совфеде открылась передвижная фотовыставка «Крым: история и современность»

Алексей Курильченко
19:21 18.03.2021
Фотоснимки выставки интерактивны и рассказывают хронику событий 2014 года.
В Совфеде открылась передвижная фотовыставка «Крым: история и современность»
© Фото: sovfed_gov, mil, instagram
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Фотоснимки, запечатлевшие драматичные  события Крымской весны, стали основой передвижной выставки, размещенной в Совете Федерации. Каждая фотография интерактивна - если навести на нее смартфон, то они оживают и появляется хроника тех дней, когда полуостров возвращался в Россию.

Также здесь размещены фотографии из Италии, где наши военные помогали бороться с пандемией, а также яркие кадры масштабных войсковых учений и армейских международных игр.

К участию в «круглом столе» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань», в рамках которого и проходит выставка, приглашены заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов, сенаторы Российской Федерации, представители ветеранских и общественных организаций.

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