В Совфеде открылась передвижная фотовыставка «Крым: история и современность»

Фотоснимки, запечатлевшие драматичные события Крымской весны, стали основой передвижной выставки, размещенной в Совете Федерации. Каждая фотография интерактивна - если навести на нее смартфон, то они оживают и появляется хроника тех дней, когда полуостров возвращался в Россию.

Также здесь размещены фотографии из Италии, где наши военные помогали бороться с пандемией, а также яркие кадры масштабных войсковых учений и армейских международных игр.

К участию в «круглом столе» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань», в рамках которого и проходит выставка, приглашены заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов, сенаторы Российской Федерации, представители ветеранских и общественных организаций.