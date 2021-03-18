В Петербурге завершился чемпионат ВМФ по хоккею, посвященный Дню подводника

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Военно-морского флота по хоккею, посвященный Дню подводника. В финальной игре между командой Главного командования ВМФ России «Девятый вал» и командой Северного флота с перевесом в одну шайбу в ожесточенной борьбе победили североморцы. Однако по общему зачету серии игр чемпионата и количеству побед безусловным победителем стала команда «Девятый вал» (капитан команды и центральный нападающий – адмирал Николай Евменов).

После завершения финального матча, под руководством Евменова была проведена церемония закрытия, в ходе которой участникам игры вручили медали за 1, 2, 3 места. По итогам серии игр лучшими игроками стали: лучший защитник - полковник Юрий Данилов (Северный флот); лучший нападающий -капитан 3 ранга Дмитрий Шилов (Тихоокеанский флот); лучший бомбардир - старший лейтенант Константин Булынин (команда Главного командования ВМФ «Девятый вал»); лучший вратарь - подполковник Алексей Шадчнев (команда Главного командования ВМФ «Девятый вал»).

Места по итогам Чемпионата распределились следующим образом: 1 место по результатам серии матчей завоевала команда Главного командования ВМФ России «Девятый вал», 2 место завоевали хоккеисты команды Тихоокеанского флота, 3 место – команда Северного флота, 4 место – команда Балтийского флота, 5 место - команда Черноморского флота.

Кубки и награды по итогам состязаний вручал Евменов, сам являющийся капитаном и центральным нападающим хоккейной команды Главного командования ВМФ «Девятый вал», созданной в октябре 2019 года. На церемонии на льду построились прибывшие в Санкт-Петербург сборные хоккейные команды Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и команда Главного командования ВМФ «Девятый вал».

Выступая на церемонии закрытия, Евменов поздравил подводников ВМФ России с профессиональным праздником и отметил, что чемпионат, посвященный Дню моряка-подводника и 115-летию со Дня создания Подводных сил России, показал высокую степень подготовки команд флотов, огромное желание играть в хоккей и состязаться со своими коллегами. Он особо отметил, что в составе команд играли действующие подводники.

«Хоккейные команды флотов показали настоящую военно-морскую сплоченность, упорство и стремление к победе. Все матчи отличались зрелищностью и это было заметно по болельщикам. Думаю, что независимо от достигнутых результатов, военные моряки получили настоящее удовольствие от встреч на льду, померились силами в такой замечательной мужской игре, как хоккей. В любом случае победила дружба, а это очень по-флотски», - подчеркнул Евменов.

Ранее, Главком ВМФ России отмечал, что в Военно-морском флоте, наряду с хоккеем, развиваются и другие виды спорта. По его словам, военные моряки участвуют в соревнованиях по регби, волейболу и баскетболу, популярным становится военно-прикладное плавание в обмундировании с оружием.