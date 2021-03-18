Хуснуллин поделился планами бурения скважин в Азовском море для подачи воды в Крым

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, когда начнется бурение скважин в Азовском море для подачи воды в Крым. Об этом он рассказал на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя.

«Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин», - поделился Хуснуллин.

Также вице премьер отметил, что работа по изучению возможности подачи со дна Азовского моря продолжается.

Ранее в Крыму состоялся рабочий пуск двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю. Это позволит обеспечить водой не менее 25 тысяч жителей.