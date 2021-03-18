Компания Samsung презентовала новые смартфоны

Компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy A52 и A72. Теперь новые гаджеты защищены от пыли и влаги по стандарту IP67.

Гаджеты оснащены дисплеями Infinity-O AMOLED 6,5 и 6,7 дюйма, а также камерами с матрицей 64 мегапикселя. В новых смартфонах при малой оснащенности видео можно снимать в формате 4К.

Модели поддерживают быструю беспроводную зарядку. Емкость у модели составляет 4,5 тысячи мА.ч, у А72 - 5 тысяч мА.ч. Оба телефона оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos для повышенной глубины и детализации звука. Также гаджеты поддерживают расширение памяти до 1 ТБ.

Смартфоны представлены в черном, белом, синем и фиолетовом цвете.

Ранее в Сеуле к тюремному заключению был приговорен фактический руководитель Samsung Group Ли Чжэ Ен. После повторного рассмотрения дела суд постановил, что корейскому миллиардеру предстоит отбыть еще 2,5 года заключения по делу о коррупции.