Астрономы обнаружили «гнездо» десятков черных дыр

Астрономы Парижского института астрофизики обнаружили «гнездо» черных дыр в звездном скоплении в созвездии Жертвенник на расстоянии 7 800 световых лет от Земли. По данным исследователей, на пространстве, едва превышающем размеры Солнечной системы, расположилось около 50 относительно небольших черных дыр.

Открытие удалось совершить благодаря анализу данных с космических телескопов «Хаббл» и «Гайя». С помощью собранной информации удалось выявить гравитационные искажения, которые говорят о наличии черных дыр.

«Мы нашли убедительные доказательства присутствия в скоплении невидимой массы. Однако мы удивились, что она располагается не точечно», - цитирует издание Independent заявления ученых.

Открытие позволило ученым лучше понять природу процессов в звездном скоплении. Однако астрономы не знают, что может произойти, если множество черных дыр, собранных в одном месте, начнут увеличивать свою массу.

В конце прошлого года астрономы потеряли из виду сверхмассивную черную дыру, которая располагалась в галактике Abell 2261. Ученые не смогли обнаружить никаких следов существования космического объекта.