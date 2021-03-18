Конкурс по тактической стрельбе на первенство ВДВ пройдет по новым правилам

В Новороссийске состоится этап конкурса по армейской тактической стрельбе на первенство ВДВ. Турнир пройдет с 22 по 27 марта на полигоне Раевский по правилам армейского тактико-стрелкового многоборья.

В состав судейской бригады войдут представители Федерации армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР), сообщил генеральный секретарь организации Дмитрий Нестеров.

«Турнир пройдет по правилам нового военно-прикладного вида спорта. Это и своя мишенная обстановка, и своя система подсчета очков», - отметил он.

Армейская тактическая стрельба - это новый военно-прикладной вид спорта, не имеющий аналогов в истории российского и мирового спорта. Его уникальность в комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия, а также элементов рукопашного боя в одном упражнении.