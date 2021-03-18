Астрономы раскрыли тайну загадочного межзвездного объекта

Межзвездный объект Оумуамуа, который был обнаружен в 2017 году, может представлять собой осколок планеты, похожей на Плутон. К такому мнению пришли американские астрономы, проведя соответствующее исследование. Результаты работы опубликованы в American Geophysical Union.

Сотрудники Аризонского государственного университета провели компьютерное моделирование. Создавая виртуальную копию Оумуамуа, исследователи учли с размер, форму и блеск объекта. В ходе работы ее авторы пришли к выводу, что 45-метровая космическая «сигара», как называют небесное тело из-за причудливой продолговатой формы, состоит из замерзшего азота. По мнению исследователей, около 500 миллионов лет назад Оумуамуа в результате мощного удара оторвался от родительского тела и отправился из другой звездной системы в Солнечную.

Согласно расчетам астрономов, фрагмент азотного льда путешествует по космосу, двигаясь за счет испарения веществ из хвостовой зоны и постепенно разрушаясь.

В настоящее время сейчас Оумуамуа удален от Земли на расстояние более трех миллиардов километров, а к 2040 году вылетит за пределы Солнечной системы.