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Сквозь ветер и волны: экипажи Ка-27 отработали посадки на палубы кораблей

Тимур Шерзад
17:16 18.03.2021
Часть посадок была совершена в темное время суток, что дополнительно усиливало сложность задачи. 
Сквозь ветер и волны: экипажи Ка-27 отработали посадки на палубы кораблей
© Фото: Минобороны России
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Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтфлота отработали посадки и взлеты на вертолетные палубы сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и корвета «Сообразительный».

Летчики корабельных вертолетов успели совершить более двух десятков взлетов и посадок за отпущенное на тренировки время. Они производились как в дрейфе, так и на ходу - последнее было значительно сложнее, но и  учебный эффект от таких тренировок выше. Часть посадок была совершена в темное время суток, что дополнительно усиливало сложность задачи. 

Ночные тренировки важны - и занимают особое место в программе подготовки. Уметь ориентироваться в ночных условиях, летая и совершая посадку только по приборам, должен любой пилот. 

Завершив вертолетные тренировки, экипажи сторожевика и корвета занялись артиллерийскими стрельбами - «Ярослав Мудрый» и «Сообразительный», маневрируя, поражали как морские, так и воздушные цели. 

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