Сквозь ветер и волны: экипажи Ка-27 отработали посадки на палубы кораблей
Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтфлота отработали посадки и взлеты на вертолетные палубы сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и корвета «Сообразительный».
Летчики корабельных вертолетов успели совершить более двух десятков взлетов и посадок за отпущенное на тренировки время. Они производились как в дрейфе, так и на ходу - последнее было значительно сложнее, но и учебный эффект от таких тренировок выше. Часть посадок была совершена в темное время суток, что дополнительно усиливало сложность задачи.
Ночные тренировки важны - и занимают особое место в программе подготовки. Уметь ориентироваться в ночных условиях, летая и совершая посадку только по приборам, должен любой пилот.
Завершив вертолетные тренировки, экипажи сторожевика и корвета занялись артиллерийскими стрельбами - «Ярослав Мудрый» и «Сообразительный», маневрируя, поражали как морские, так и воздушные цели.